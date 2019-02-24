جريمة بشعة.. شاب يقتل «والدته» ويطهو جسدها ويأكلها مع «كلبه»

تواصل – وكالات:

قبضت الشرطة الإسبانية على شاب، 26 عاماً، يعيش في مدريد، بعدما قطَّع والدته إلى أجزاء صغيرة ووضعها في صناديق طعام بلاستيكية قبل طهوها وتناولها مع كلبه، بحسب ما ذكره موقع «إكسبرس»، الذي قال إنه تم اكتشاف الأمر عندما أبلغت إحدى صديقات الأم أنها لم ترها منذ شهر، ليذهب رجال الشرطة إلى منزلها للتحقق من الأمر، ويعترف لهم الابن بقتلها وتناول لحمها هو وكلبه فور فتحه الباب لهم.

ووجد رجال الشرطة بقايا من جسد المرأة في المنزل، الذي تتشاركه مع ابنها ليتم إلقاء القبض على الرجل، الذي قالت وسائل الإعلام الإسبانية إن اسمه ألبرتو سانشيز غوميز.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي يعاني من مشكلات نفسية، لم تظهر عليه أي علامات ندم عند اعترافه بجريمته، موضحة أنه كان لديه سجل جنائي يرجع معظمه إلى سوء معاملة والدته.