الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 34 سرقة.. وتكشف عن جنسياتهم

شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 34 سرقة.. وتكشف عن جنسياتهم

كاتب: لهذه الأسباب زار «ولي العهد» 3 دول نووية

كاتب: لهذه الأسباب زار «ولي العهد» 3 دول نووية

أوامر ملكية.. مكافأة للعسكريين و«خالد بن سلمان» نائبا لوزير الدفاع

أوامر ملكية.. مكافأة للعسكريين و«خالد بن سلمان» نائبا لوزير الدفاع

عسير.. الإطاحة بـ3 أشخاص تورطوا في مقتل جندي بـ«تثليث»

عسير.. الإطاحة بـ3 أشخاص تورطوا في مقتل جندي بـ«تثليث»

جريمة بشعة.. شاب يقتل «والدته» ويطهو جسدها ويأكلها مع «كلبه»

جريمة بشعة.. شاب يقتل «والدته» ويطهو جسدها ويأكلها مع «كلبه»
0

تواصل – وكالات:

قبضت الشرطة الإسبانية على شاب، 26 عاماً، يعيش في مدريد، بعدما قطَّع والدته إلى أجزاء صغيرة ووضعها في صناديق طعام بلاستيكية قبل طهوها وتناولها مع كلبه، بحسب ما ذكره موقع «إكسبرس»، الذي قال إنه تم اكتشاف الأمر عندما أبلغت إحدى صديقات الأم أنها لم ترها منذ شهر، ليذهب رجال الشرطة إلى منزلها للتحقق من الأمر، ويعترف لهم الابن بقتلها وتناول لحمها هو وكلبه فور فتحه الباب لهم.

ووجد رجال الشرطة بقايا من جسد المرأة في المنزل، الذي تتشاركه مع ابنها ليتم إلقاء القبض على الرجل، الذي قالت وسائل الإعلام الإسبانية إن اسمه ألبرتو سانشيز غوميز.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي يعاني من مشكلات نفسية، لم تظهر عليه أي علامات ندم عند اعترافه بجريمته، موضحة أنه كان لديه سجل جنائي يرجع معظمه إلى سوء معاملة والدته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فرنسا.. الشرطة تقتل مسلحاً طعن 4 أشخاص بـ«سكين»

فرنسا.. الشرطة تقتل مسلحاً طعن 4 أشخاص بـ«سكين»

فيديو.. شرطي يقتل شاب أمام عائلته بعد خلاف بينهما

فيديو.. شرطي يقتل شاب أمام عائلته بعد خلاف بينهما

تركية قتلت والدها.. وتعترف بالجريمة في بث مباشر

تركية قتلت والدها.. وتعترف بالجريمة في بث مباشر

إحباط محاولة هروب وافد مطلوب في قضية قتل

إحباط محاولة هروب وافد مطلوب في قضية قتل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد
“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>