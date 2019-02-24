«العمل»: 8 حالات تسمح بنقل خدمات «العامل المنزلي»

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يجوز للوزارة نقل خدمات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك في عدة حالات.

وأوضحت الوزارة عبر مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأحد، أنه يجوز نقل خدمات عمال الخدمة المنزلية في إحدى الحالات التالية:

– عند تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو متفرقة.

– عند تأخر صاحب العمل في استقبال العاملة المنزلية من المطار أو دار الإيواء لمدة 15 يوماً من تاريخ وصولها إلى المملكة.

– عند تأخر صاحب العمل في استخراج إقامة العامل أو عدم تجديدها في الوقت المحدد.

– استغلال صاحب العمل للعامل بتأجير خدماته للغير، بمعنى أن يجعل العامل يعمل لحسابه عند أشخاص آخرين من أصدقائه أو معارفه ليسوا من أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية وذلك دون علم العامل.

– عند ثبوت تكليف صاحب العمل للعامل بأعمال تهدد صحته وتمثل خطورة على حياته، أو أساء معاملة العامل هو أو أفراد أسرته.

– عند تسبب صاحب العمل في إطالة أمد الشكوى المرفوعة من قبل العامل ضده.

– عند تقديم صاحب العمل بلاغ «تغيّب» غير صحيح ضد العامل أو العاملة.

– عند تغيب صاحب العمل عن سداد أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر، لسفره أو سجنه أو وفاته، أو لأي سبب آخر.

وأوضحت الوزارة أنه عند طلب المزيد من المعلومات، يتم الاتصال على الرقم 19911.