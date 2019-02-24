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بتمويل مؤسسة سليمان الراجحي.. تعاوني السويرقية يقيم مشروع «فتيان المستقبل»

بتمويل مؤسسة سليمان الراجحي.. تعاوني السويرقية يقيم مشروع «فتيان المستقبل»
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تواصل – فريق التحرير:
أقام المكتب لتعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسويرقية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، مشروع (فتيان المستقبل)، والذي يهدف للعناية بشباب السويرقية و الجاليات المسلمة ، ووضع برامج تعليمية وتربوية وترفيهية من اجل احتوائهم من الانحراف السلوكي والفكري وفق خطة وآليات محددة ليكونوا لبِنة صالحة في مجتمعهم.

وبحسب “المكتب” فإن المشروع تم تنفيذه بتمويل ودعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي، ويستهدف عدد (50) شاباً من أبناء السويرقية وعدد(150) شاباً من الجاليات المسلمة ببرامج وأنشطة تعزز القيم الدينية في نفوسهم ليكونوا لبِنة صالحة في المجتمع بعيدين عن الغلو والتطرف.

وبهذا الخصوص تتقدم إدارة المكتب بوافر الشكر والتقدير لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية على دعمهم الدائم و المستمر لأنشطة المكتب سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم ويوفقنا وإياهم لكل خير.

 

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