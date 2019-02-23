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زيادة عظمى بمشروعات النفط والغاز عالمياً.. بنسبة 300%

زيادة عظمى بمشروعات النفط والغاز عالمياً.. بنسبة 300%
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تواصل – وكالات:

توقع تقرير نفطي زيادة 300% في مشاريع الغاز والنفط الجديدة العام الجاري على مستوى العالم مقارنة بـ 2018، وذلك في ظل التحسن في أسعار النفط.

جاء ذلك في تقرير لشركة ريستاد النرويجية المختصة بدراسات الطاقة، نشرته «أويل برايس» أمس، مشيرة إلى أن الزيادة ستشمل غالبية الدول المنتجة في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، متوقعة أن ترفع هذه الطفرة الاحتياطات بمقدار 46 مليار برميل من النفط والغاز من بينها 14 مليارًا من النفط المكافئ. وفي مقابل ذلك توقع التقرير انخفاضًا في إنتاج النفط الرملي،ولفت إلى أن نسبة من المشاريع الجديدة كان قد تم تأجيلها على خلفية الانخفاض المتسارع في الأسعار منذ 2014.

وعلى صعيد ذي صلة، اختتم سوق النفط تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع قدره 3%وذلك استنادًا إلى التزام أوبك بخفض الإنتاج والتوقعات بقرب توصل أمريكا والصين إلى اتفاق بشأن الخلافات التجارية بينهما وكان انخفاض الأسعار أدى إلى تجميد استثمارات بقيمة 350 مليار دولار.

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