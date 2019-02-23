كاتب: السوق السعودي يحتاج إلى تعميم «ثقافة الاستثمار والادخار»

تواصل – الرياض:

أكد الكاتب راشد الفوزان أن السوق السعودي يحتاج إلى «ثقافة الاستثمار والادخار» لكي يعاد استثماره بالسوق، وفق القطاعات التي تستفيد من الحراك الاقتصادي بالمملكة وهي قراءة للمستقبل يجب التمعن بها.

وتمنى الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض” دخول شركات وقطاعات جديدة بالسوق السعودي كقطاع «التكنولوجي والصناعات الجديدة» مثل صناعات الطاقة البديلة، في عملية تحقق نمو على مستوى العالم والمستقبل لها، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى التمعن بالسوق السعودي فهو يحمل فرصاً واعدة مستقبلية.

وتابع الكاتب “حين أنظر للسوق السعودي ليس كل القطاع تحقق النمو، وهذا طبيعي كأي سوق، ولكن حين ننظر لبعض القطاعات كالبنوك أو البتروكيميائيات أو بعض الشركات ببعض القطاعات، نجدها تحقق أفضل النتائج والنمو، في سوق لا يتحمل أي ضريبة على المستثمر، وحجم التدفق النقدي الأجنبي يتزايد ويرتفع، وارتفاع مستويات تصنيف السوق الأميركي، ونجد الإيجابيات تتزايد ومستمرة بالسوق السعودي، والمستقبل واعد وكبير لها، وفق كم هائل من الاستثمارات والمشروعات التي أعلنت والمستقبل يحمل الكثير، وهذا ما ينعكس على السوق السعودي مستقبلاً”.