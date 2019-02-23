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هاتف ذكي جديد بكاميرا 48 ميغابيكسل

هاتف ذكي جديد بكاميرا 48 ميغابيكسل
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة Ulefone النقاب عن هاتفها الذكي T3 الفاخر الجديد خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC19 بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يمتاز بكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل وكاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 48 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا ثالثة تعمل كوحدة 3D Tof.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي T3 الفاخر الجديد على معالج Helio P90 SoC وذاكرة عشوائية سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.

كما يزخر الهاتف الجديد بشاشة قياس 6.3 بوصة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4200 مللي أمبير ساعة، مع دعم وظيفة الشحن السريع والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام تشغيل غوغل أندرويد 9.0.

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