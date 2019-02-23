جلسة مباحثات رسمية بين خادم الحرمين والرئيس السيسي

تواصل – واس:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مساء اليوم في شرم الشيخ، اجتماعاً ثنائياً جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس المصري جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأكدا خلالها على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

كما تم خلال جلسة المباحثات، مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين المملكة ومصر في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ومعالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

كما حضرها من الجانب المصري، دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية مصطفى شريف، ومعالي وزير الخارجية سامح شكري، ومعالي وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتورة هالة صدقي، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي.