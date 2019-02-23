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«سند محمد بن سلمان» يوضح أسباب عدم قبول بعض الطلبات

«سند محمد بن سلمان» يوضح أسباب عدم قبول بعض الطلبات
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج سند محمد بن سلمان، عن كيفية التعرف على أسباب عدم مطابقة البيانات لشروط العطاء؛ مؤكدا أنه يمكن إعادة تقديم الطلب من خلال موقع برنامج سند.

وأشار البرنامج إلى أنه أن عند وصول إشعار تحديث بعدم القبول لحالة الطلب عبر البريد الإلكتروني يتم توضيح السبب لحالة الطلب عبر الموقع، وفي حال كان السبب الموضح غير دقيق يتم التوجه للجهات المعنية لتحديث معلومات صاحب الطلب، ثم يتم إعادة تقديم الطلب.

وأضاف أنه يمكن تقديم اعتراض من خلال القسم المخصص.

“سند محمد بن سلمان” برنامج أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 30 ديسمبر 2018، ويهدف إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، والمساندة لتحقيق التنمية والازدهار.

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