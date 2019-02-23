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تقارير المستهلكين تعلن عن أفضل 10 سيارات لعام 2019

تقارير المستهلكين تعلن عن أفضل 10 سيارات لعام 2019
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تواصل – وكالات:

في هذا الوقت من كل عام، تعلن منظمة تقارير المستهلكين “Consumer Reports” الأمريكية المعروفة عن نتائجها لاختبارات موديلات السيارات الجديدة، وقد حان الوقت الآن لاستعراض اختياراتها لأفضل 10 سيارات في 2019.

تقوم Consumer Reports باختيار هذه السيارات بناء على العديد من الاختبارات الصارمة الدقيقة وتقييم نتائج اختبارات التصادم، إضافة لتحليل معدل الاعتمادية ومعدل رضا العملاء حسب استطلاعات المنظمة، ليتم في النهاية دمج كافة النتائج في مجموع نهائي، حيث تم اختبار 50 سيارة جديد تقريباً للتوصل لهذه الاختيارات التي تعد الأفضل بينها، كما تم اختيار السيارات التي تأتي بشكل قياسي مع نظام مكابح طوارئ أوتوماتيكية فقط، نظراً لمدى أهمية هذا النظام حالياً.

تستند يارس في الواقع على سيدان مازدا 2، وهو ما يعني أنها تتميز بجودة عالية وتجربة قيادة ممتعة مقابل سعر معقول، حيث أنها تأتي بتوجيه عالي الاستجابة وتجربة ركوب جيدة بهذه الفئة، في حين يقدم محرك 4 سلندر والناقل الأوتوماتيكي 6 سرعات أداء جيد.

SUV مدمجة: هيونداي كونا

تقدم كروس أوفر كونا تحكم ممتاز بفضل الانحراف المحدود لهيكلها والتوجيه عالي الاستجابة، كما أنها عملية ومتعددة الاستخدامات رغم حجمها الصغير بفضل باب الصندوق الخلفي الكبير والمقاعد الخلفية القابلة للطي، مع وجود دعم لأندرويد أوتو وآبل كار بلاي بجانب العديد من أنظمة الأمان.

سيارات هجينة أو كهربائية: تويوتا بريوس

تعد هذه هي المرة رقم 16 التي تظهر بها بريوس بقوائم أفضل السيارات بفضل ما تقدمه من كفاءة استهلاك وقود مذهلة تبلغ 4.5 لتر/100 كم، كما أنها عالية الاعتمادية وتحصل على رضا عالي من مختلف ملاكها، حيث تأتي هذا العام بخيار دفع رباعي دون أن ننسى مساحة مقصورتها المعقولة وتعدد استخداماتها مع أنظمة أمان عديدة.

SUV صغيرة: سوبارو فورستر

تأتي فورستر المعاد تصميمها مع مقصورة أوسع وأهدأ، بجانب خامات أكثر رقياً وتوازن معقول بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، مع أداء جيد بالتوجيه والراحة وعدد من أنظمة الأمان الجيدة.

سيدان متوسطة: تويوتا كامري الهجينة

تأتي نسخة كامري الهجينة بمعدل استهلاك وقود يبلغ 5 لتر/100 كم عبر محركها الهجين الذي لا يؤثر على تجربة القيادة بشكل سلبي، كما تقدم أداء أسرع من النسخة القياسية وبطارية لا تستهلك مساحة صندوق الأمتعة بجانب تجربة ركوب مريحة وتوجيه جيد إضافة لأنظمة أمان متقدمة ونظام آبل كار بلاي.

 SUV متوسطة: سوبارو اسنت 

تأتي الـSUV ذات الثلاثة صفوف مع محرك سلس، تجربة ركوب مريحة، مقصورة عملية، بجانب وجود دفع رباعي قياسي ومقاعد مريحة إضافة لنظام ترفيهي معلوماتي سهل الاستخدام.

سيدان كبيرة: تويوتا افالون الهجينة

تأتي افالون المعاد تصميمها بقيمة كبيرة مقابل سيارات السيدان الفاخرة، حيث أن نسختها الهجينة تستهلك 5.6 لتر/100 كم، مع مزيد من الراحة ومقصورة ذات العديد من اللمسات الفخمة مع متسع من المساحة لكافة الركاب في المقاعد المريحة، بجانب التوجيه الرائع.

سيدان فاخرة صغيرة: اودي A4

تقدم A4 تجربة توجيه دقيقة مع أحدث التقنيات، مقصورة فخمة هادئة، نظام تعليق متوازن لتحكم جيد مع تجربة جلوس مريحة عبر المقاعد الأمامية المدعمة والمريحة، رغم أن المقاعد الخلفية ضيقة بعض الشئ، في حين يقدم محرك 4 سلندر تيربو استجابة ممتازة مع ناقل أوتوماتيكي سلس وخيار للحصول على شاشة عدادات رقمية افتراضية.

SUV فاخرة: بي ام دبليو X5 

تقدم X5 توازن ممتاز بين الراحة والتوجيه، في حين يقدم محرك 6 سلندر تيربو المتصل بالناقل الأوتوماتيكي 8 سرعات تسارع سلس وكفاءة استهلاك مثيرة للإعجاب مع مقصورة عالية الفخامة عبر العديد من الخامات عالية الجودة وأفضل نظام ترفيه معلوماتي متاح.

بيك اب كبيرة: فورد F-150

تتوفر F-150 بفئات مختلفة تناسب جميع الاستخدامات التي تبدأ من الأعمال الخفيفة وصولاً إلى الفئات الفاخرة مع 5 خيارات محركات، حيث يقدم محرك V6 تيربو 2.7 لتر تسارع قوي وسحب سهل مع صرفية وقود جيدة والعديد من التقنيات.

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