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5 مكملات غذائية تريحك من الانتفاخ والإمساك

5 مكملات غذائية تريحك من الانتفاخ والإمساك
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تواصل – وكالات:

تمثل الأمعاء بقسميها الدقيق والغليظ، جزءاً هاماً من الجهاز الهضمي يجب الحفاظ على صحته لتجنب الإصابة بالكثير من المشاكل الهضمية المزمنة.

وبما أن خبراء التغذية والصحة ينصحون بتناول مجموعة من الفيتامينات والمكملات الغذائية التي تساعد على تسهيل عملية الهضم وتحسين صحة الأمعاء، فقد أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية 5 أنواع من الفيتامينات والمكملات الغذائية التي تخدم هذا الغرض، على النحو التالي:

1- المغنيزيوم

يتوفر المغنيزيوم في الكثير من الأطعمة مثل الشوفان، ومنتجات الألبان والخضار الورقية والأسماك، ويدعم وظيفة الجهاز الهضمي، ويخفف من آلام المعدة وتشنجاتها، ويوجه الماء إلى الأمعاء ويساعد على التخلص من الإمساك.

2- مكملات البروبيوتيك

تقلل من تواتر البراز والإسهال، وتحتوي على سلالتين من البكتريا المفيدة التي تساعد في عملية الهضم.

3- الماصّات المعوية

تساعد في التقليل من الإسهال، وتحارب التهابات المعدة والأمعاء وتساعد على تخفيف آثار متلازمة القولون العصبي عبر إزالة السموم البكتيرية.

4- الغلوتامين

عبارة عن حمض أميني ضروري لعملية الهضم، وهو مصدر جيد للطاقة التي تحتاجها الخلاية المبطنة للأمعاء، ويساعد على تعزيز مناعة الأمعاء والتخلص من التشنجات والنفخة.

5- الإنزيمات الهاضمة

تعمل على تكسير الطعام في الأمعاء، وتساعد الجسم على الوصول إلى المكونات الغذائية بسهولة، إضافة إلى التخلص من النفخة والغازات، وتسهيل هضم منتجات الألبان بسهولة.

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