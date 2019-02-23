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تقرير يكشف طريقة «فيس بوك» للتجسس على مستخدميه

تقرير يكشف طريقة «فيس بوك» للتجسس على مستخدميه
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تواصل – وكالات:

يتلقى فيس بوك بشكل تلقائي ودون علم مستخدميه، معلومات شخصية للغاية من تطبيقات أخرى مسجلة على الهواتف الذكية مثل تلك التي تساعد على حساب موعد الدورة الشهرية أو الحالة الصحية، وفقاً لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الجمعة.

وأشار تقرير نُشر في الصحيفة الأمريكية المذكورة إلى أن “الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية يفصحون عن أسرارهم الأكثر حميمية للتطبيقات دون أن يعلموا أنه في كثير من الأحيان يتلقى فيس بوك هذه البيانات”.

ويتمكن من الولوج إلى هذه المعلومات عبر أداة برمجية ملحقة بالتطبيقات تُمسى “AppEvents” وتسمح للمطورين بتسجيل نشاط المستخدمين وإرسالها إلى شبكة التواصل الاجتماعي في ثوان قليلة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها “وول ستريت جورنال”، فإن هذه العملية تحدث حتى لو كان المستخدم لا يسجل الدخول لفيس بوك عبر هاتفه أو حتى إذا كان لا يملك حساباً من الأساس على هذه الشبكة.

وعقب نشر هذه المعلومات، أمر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو بفتح تحقيق حول فيس بوك، لاعتباره أن “هذه الممارسات تعد انتهاكاً سافراً للخصوصية”.

وعثرت الصحيفة على ما لا يقل عن 11 تطبيقاً شائعاً يستخدمه عشرات الملايين من الأشخاص، يرسل معلومات شخصية عن المستخدمين لـفيس بوك بشكل تلقائي، من بينها “Instan Heart Rate” الذي يعد الأكثر استخداما لمتابعة نبضات القلب، و”Flo Period & Ovulation Tracker” الذي يستخدم لحساب موعد الدورة الشهرية.

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