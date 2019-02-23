الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

عسير.. الإطاحة بـ3 أشخاص تورطوا في مقتل جندي بـ«تثليث»

عسير.. الإطاحة بـ3 أشخاص تورطوا في مقتل جندي بـ«تثليث»

وقَّع شيكات على بياض.. نهاية مواطن تستر على عمالة وافدة

وقَّع شيكات على بياض.. نهاية مواطن تستر على عمالة وافدة

تعرف على الضوابط الجديدة لاستقدام العاملات الإثيوبيات

تعرف على الضوابط الجديدة لاستقدام العاملات الإثيوبيات

الديوان الملكي: خادم الحرمين يغادر إلى مصر في زيارة رسمية

الديوان الملكي: خادم الحرمين يغادر إلى مصر في زيارة رسمية

«متحدث الخدمة المدنية»: الموظف بالتعاقد يحصل على هذه المميزات المالية

«متحدث الخدمة المدنية»: الموظف بالتعاقد يحصل على هذه المميزات المالية
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية بنسختها الجديدة تمكّن الجهات الحكومية من التعاقد “اختيارياً” بنظام الدوام الجزئي (Part-Time) وهو خيار مناسب للأشخاص الراغبين في ساعات عمل أقل، كطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والأمهات غير المتفرغات تماماً، للعمل بدوام كامل.

‏وأضاف “الظاهر” في تغريدات على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “نصت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة على أن شروط وإجراءات ومعايير شغل الوظيفة المعمول بها والتي تحقق مبدأ الجدارة في الاختيار ستطبق على كل أساليب شغل الوظائف بما فيها التعاقد بنظام الدوام الجزئي”.

وتابع: “‏حسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية فإن شاغل الوظيفة بالتعاقد بدوام كامل يحصل على نفس الميزات المالية والعلاوة التي يحصل عليها من يشغلها بالتعيين، وكذلك من يشغل الوظيفة بدوام جزئي مع اختلاف في مقدار الراتب؛ حيث يحتسَب بقدر ساعات عمله كونه دوام جزئي”.

وأشار إلى أنه “يسجل من يشغل الوظيفة بالتعاقد في التأمينات الاجتماعية @SaudiGOSI ويعامل من حيث انتهاء الخدمة وفق نظام العمل، وبالتالي يستحق مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته. كما يتساوى الجميع في استحقاق الإجازات وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>