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جامعات سعودية تغرد بـ «اللغة الصينية» وتقرر تدريسها ضمن مناهجها

جامعات سعودية تغرد بـ «اللغة الصينية» وتقرر تدريسها ضمن مناهجها
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تواصل – متابعات:

نشرت جامعات سعودية تغريدات باللغة الصينية على حساباتها بموقع “تويتر” أعلنت من خلالها عزمها تضمين اللغة الصينية في مناهجها.

وأوضحت جامعة الملك عبد العزيز أنه كان لها السبق في توقيع اتفاقية لإنشاء مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية لتعليم اللغة الصينية، مبينة أنها حصلت على الاعتماد لتصبح أول مركز معتمد في المملكة لاختبار كفاءة اللغة الصينية مناهجه.

كما أعلنت جامعه الملك سعود ترحيبها بالاتفاق على استخدام الصينية كمنهج تعليمي في جميع مراحل التعليم في المملكة، فيما أعلنت جامعة الطائف اتجاهها لتدريس الصينية، وذلك لكونها تمثل ثروة من الحضارة والقوة السياسية والاقتصادية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قال إن الدول المتقدمة تعتمد في تعليمها لغتين أو أكثر إلى جانب لغتها الأم، مبيناً أن اتجاه المملكة لإدراج اللغة الصينية في المناهج جاء من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه حان الوقت من أجل إدراج اللغة الصينية في المناهج ليكون تعليمنا مواكباً لتوجهات التعليم المتقدم.

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