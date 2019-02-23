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السجن 15 عاماً و500 جلدة لمُهربة «الكبتاجون» بـ «الشرقية»

السجن 15 عاماً و500 جلدة لمُهربة «الكبتاجون» بـ «الشرقية»
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تواصل – الشرقية:

أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، حكماً كانت أصدرته محكمة بالدمام، يقضي بالسجن 15 سنة والجلد 500 جلدة تنفذ على 10 دفعات على مواطنة في العقد الثالث من العمر، ضُبطت أثناء تهريبها 20 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الرقعي على الحدود مع الكويت.

وكانت مفتشات الجمارك العاملات بمنفذ الرقعي تمكنّ من ضبط امرأة في العقد الثالث من العمر، أثناء تهريبها 20 ألف حبة كبتاجون مخدرة، خبأتها داخل بنطلون كانت ترتديه.

يذكر أن المحكمة كانت قد رفضت طلب المدعي بتطبيق حد الحرابة بحق المتهمة، كونها أقرت أمام المحكمة بأنها اضطرت لتهريب هذه الكمية من حبوب الكبتاجون لصالح شخص مقيم بالكويت بعدما هددها بنشر صور لها على الإنترنت ما لم توافق على تهريبها مقابل 30 ألف ريال.

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