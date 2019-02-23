البحث عن عائلة مفقودة في «الشمالية»

تواصل – راضي العنزي:

تباشر الجهات الحكومية للإنقاذ، في هذه الأثناء، البحث والتحري عن عائلة خرجت للتنزه يوم الخميس الماضي 1440/6/16 وفُقد التواصل معهم فجر يوم أمس الجمعة.

هذا وقد كانت الأسرة تستقل سيارة نيسان غمارتين موديل 2016، ومع بحث الجهات المعنية هناك عدة فرق إنقاذ متطوعة تقوم بالبحث الآن في مقدمتهم (فرقة إنجاد) من عرعر ويجوبون البراري، حيث أوضح أحد أفراد العائلة في تصريح لـ”تواصل” أنهم توجهوا لحرة الحرة بالقرب من أسمنت الشمالية.

جدير بالذكر أن فرقة إنجاد التطوعية تمكنت قبل عدة أيام من العثور على فتاة ضالة مريضة نفسيًّا بأحد الأماكن النائية، حيث سلموها بأتم حال وسلامه إلى ذويها.