تعرف على الضوابط الجديدة لاستقدام العاملات الإثيوبيات

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تواصل – مكة المكرمة:

أعلن رئيسا لجنة الاستقدام بالغرف التجارية في جدة والطائف عن تحديد عدة ضوابط واشتراطات، لاستقدام العاملات المنزلية من دولة إثيوبيا خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس لجنة الاستقدام بجدة يحيى آل مقبول، ورئيس لجنة الاستقدام بالطائف جمال الزهراني، إن الاشتراطات تضمنت إلزام العاملة بالكشف الطبي والنفسي بالمستشفیات المعتمدة لدى سفارة المملكة بإثیوبیا، وحصولھا على الشھادات الطبیة والأمنیة، وخلو سجلھا الأمني من أي قضایا جنائیة.

وأضافا، وفقاً لـ”المدينة”، أن الاشتراطات شملت تدریب العاملة بالمعاھد والمراكز المعتمدة لمدة لا تقل عن 30 یوماً، ويفضل أن تكون ذات خبرة في الأعمال المنزلیة، وألا یقل عمرها عن 23 عاماً، والتزام المكاتب السعودیة بقیمة التعاقدات مع نظیرتھا الإثیوبیة والتي تبلغ 900 دولار ما یعادل 3375 ریالاً، وأن يجرى الاستقدام من خلال المكاتب والشركات المعتمدة.

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