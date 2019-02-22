«أمانة الرياض» تكشف عن خطوة مهمة لتحسين «إنارة طرقات العاصمة»

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تواصل – فريق التحرير:

نفذت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”، أعمال تركيب 79 ألف فانوس إضاءة بتقنية LED الموفّرة للطاقة في أعمدة الإنارة وعلى الجسور وداخل الأنفاق شاملة الطرق الرئيسة والشوارع الفرعية.

وأوضحت الأمانة أنّ فوانيس الإضاءة بتقنية LED تتميز بطول عمرها الافتراضي، الذي يتجاوز 50 ألف ساعة، وتعد صديقة للبيئة وتسهم في ترشيد الاستهلاك الكهربائي بنسبة تتراوح ما بين 40 بالمائة و60 بالمائة، كما أنها تمنح رؤية أفضل وتوفّر راحة أكبر للعين، وتحافظ على جودة إضاءتها في حال التقلبات الجويّة التي تحد من إمكانية الرؤية.

ويأتي استخدام أمانة منطقة الرياض للإضاءة بتقنية LED ضمن مشاريعها المتعددة الهادفة إلى تعزيز البعد الحضري في المدينة، والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتيّة والمرافق الخدمية وفق معايير صديقة للبيئة انسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي.

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