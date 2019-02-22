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«الغذاء والدواء» تسحب منتجين غذائيين للأطفال.. السبب خطير

«الغذاء والدواء» تسحب منتجين غذائيين للأطفال.. السبب خطير
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تواصل – واس:

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ثلاث تشغيلات من منتجين غذائيين للأطفال للعلامة التجارية (BLEMIL PLUS)، بسبب احتمال تلوثهما ببكتيريا “سالمونيلا بونا” (Salmonella Poona).

وأوضحت “الغذاء والدواء” في بيان ” أن قسم الإنذار السريع وإدارة البلاغات في الهيئة تلقى إشعاراً صادراً من نظام الإنذار السريع الأوروبي للغذاء والأعلاف (( RASFF))، يتضمن قائمة بثلاث تشغيلات لمنتجين غذائيين للأطفال وردا للمملكة، بسبب احتمال تلوثهما ببكتيريا “Salmonella Poona” التي قد تشكل ضرراً على صحة الأطفال”.

وأضافت: إن المنتجين مصنّعين في إسبانيا، والمنتج الأول يحمل اسم (BLEMIL PLUS 1 HR) وهو عبارة عن تركيبة للاستخدام الطبي الخاص للرضع من بروتين الأرز المحلل بالماء، ورقم تشغيلته 138/2918، ووزنه 400 غرام، وتاريخ إنتاجه 10/2018م.

ولفتت إلى أن المنتج الثاني يحمل اسم (BLEMIL PLUS 2 HR) وهو عبارة عن تركيبة للاستخدام الطبي الخاص للمتابعة للرضع والأطفال من بروتين الأرز المحلل بالماء، ورقم تشغيلتيه 197/2958 و198/2958، ووزنه 400 غرام، وتاريخا إنتاجه 10/2018م و11/2018م.

وبيّنت “الهيئة” أنها اتخذت إجراءات احترازية منذ تلقي الإشعار، شملت حصر الكميات التي دخلت المملكة من تلك التشغيلات المحتمل تأثرها عبر سجلات الفسح في المنافذ الحدودية ومستودعات موزعي منتجي الشركة، وحجز التشغيلات من المنتجين، إضافة إلى التنسيق مع موزعي منتجي الشركة لسحب الكمية المعروضة من تلك التشغيلات من الأسواق المحلية بأسرع وقت وبمتابعة دقيقة من الهيئة.

وأوصت “الغذاء والدواء” المستهلكين بتجنب استهلاك التشغيلات المذكورة للمنتجين والتخلّص مما لديهم منها فوراً حفاظاً على صحة أطفالهم، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من المنتجين.

وتطرقت “الغذاء والدواء” إلى أن أعراض الإصابة ببكتيريا السالمونيلا تشمل الإسهال والحمى والمغص (والاستفراغ أحياناً) وغالباً ما تكون بعد 12-72 ساعة من الإصابة، وقد تستمر أربعة إلى سبعة أيام، ما قد ينتج عنها جفاف شديد لدى الرضع والأطفال ما دون السنتين، ويتعافى المصابون غالباً.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمركز الاتصال الموحد في الهيئة: (19999).

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