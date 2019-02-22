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«عمل الرياض» يضبط 204 مخالفات وينذر 96 منشأة (صور)

«عمل الرياض» يضبط 204 مخالفات وينذر 96 منشأة (صور)
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تواصل – الرياض:

نفذت مكاتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الجمعة، عدة حملات تفتيشية مفاجئة على 2636 منشأة تجارية في الرياض، وعدد من المحافظات، ما أسفر عن ضبط 204 مخالفات، وإنذار 96 مُنشأة.

وشنت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة، وكل من محافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر، والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة إلى الدوادمي والسليل وعفيف، والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وركزت الحملات على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 204 مخالفات، وإنذار 96 مُنشأة، فيما أشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة، وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

ولفت السيالي إلى أن تلك الحملات تستهدف ضبط سوق العمل وتحسين بيئته، وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدَّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  على عدم التهاون في تطبيق العقوبات، وتحرير المخالفات ضد أصحاب المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات شملت 2636 مُنشأة تجارية، داعيا المواطنين والمواطنات، إلى الإبلاغ عن المخالفات، عن طريق تطبيق “معًا للرصد”، عبر الأجهزة الذكية، أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

 

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