اليمن.. مسؤول أممي يتهم الحوثيين بـ «فبركة» مشاهد ضحايا الغارات

تواصل – وكالات:

اتهم أحمد حنيش، منسق فريق الخبراء في مجلس الأمن حول اليمن ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالتلاعب وفبركة مشاهد ما قيل إنها غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على مدرسة للأطفال لتشويه التحالف العربي.

وأكد حنيش أن الحوثيين يدّعون وقوع مجازر بحق الأطفال بغارات للتحالف، لكنهم منعوا الفريق الأممي من الدخول للتحقيق، ما يفقدهم المصداقية.

وأشار إلى أن الحوثيين منعوا فريق التحقيق الأممي من الوصول إلى منطقة ضحيان، حيث قيل إن الغارة وقعت، مؤكدا وجود تناقضات كبيرة في رواياتهم حول ضحايا غارات التحالف.

وكشف حنيش عن معلومات خطيرة، بممارسة ضغوط كبيرة من قبل الحوثيين، لمنع وصول المواد الإغاثية التي يتاجرون بها.