3 طائرات استطلاع صهيونية تنتهك الأجواء اللبنانية

تواصل – وكالات:

عاود طيران الاستطلاعي الصهيوني، انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من القرى والمدن اللبنانية.

وأوضح بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الصهيوني، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون الجنوبية، ونفَّذت طيراناً دائريّاً فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، من ثمَّ غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش الحدودية باتجاه الأراضي المحتلة.

كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفَّذت طيراناً دائريّاً فوق مناطق الجنوب، من ثمَّ غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون.

وأشار البيان إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة الحدودية، ونفَّذت طيراناً دائريّاً فوق مناطق بيروت وضواحيها والمتن وبعبدا ورياق وبعلبك؛ ومن ثمَّ غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش باتجاه الأراضي المحتلة.