نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز

تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العشاء، اليوم الجمعة، صلاة الميت على الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل – رحمها الله – وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه عددٌ من أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وعددٌ من المسؤولين وجمعٌ من المواطنين.

وقدم سمو نائب أمير منطقة الرياض خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.