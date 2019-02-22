فلسطين.. استشهاد طفل وإصابة آخرين برصاص الاحتلال شرق غزة

تواصل – وكالات:

استُشهد طفل فلسطيني، فيما أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الصهيوني، النار صوب آلاف المتظاهرين الذين توافدوا للحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن “طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً، استُشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة، فيما أُصيب 10 فلسطينيين بجراح متفاوتة”، كما أُصيب عشرات آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية؛ فإن من بين المصابين، حالة وصلت مستشفى الشفاء بمدينة غزة في حالة خطر شديد، فيما أُصيب فتى بجراح خطيرة جراء إصابته بقنبلة غاز في رأسه مباشرة، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوافد آلاف الفلسطينيين للحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة “الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي”، وهي الجمعة الـ 48 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود غزة.

وشهدت المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة، إشعال المتظاهرين للإطارات المطاطية، تزامناً مع إطلاق بالونات حارقة من القطاع صوب المدن والبلدات المحتلة المحاذية لغزة.