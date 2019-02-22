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خدمة تفاعلية جديدة لمعرفة تفاصيل رحلات مطار الرياض

خدمة تفاعلية جديدة لمعرفة تفاصيل رحلات مطار الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة مطارات الرياض خدمة تفاعلية جديدة لمعرفة تفاصيل الرحلات المغادرة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض والقادمة إليه.

وتُقدَّم الخدمة التفاعلية عبر الرسائل الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث يمكن للمسافرين الاستعلام عن معلومات رحلاتهم وتفاصيلها، وتسلم إشعارات فورية عن أي تغييرات تطرأ عليها.

ويمكن للمسافرين استخدام الخدمة عبر الدخول على الرسائل الخاصة في حساب “مطارات الرياض” على “تويتر” وكتابة رقم الرحلة، أو اسم شركة الطيران، أو وجهة الرحلة، أو علم الدولة المتجهة إليها.

وبعد ذلك تظهر قائمة تفاعلية يمكن للمسافر اختيار الرحلة التي يود معرفة معلومات عنها، وبعد ظهور المعلومات، يتاح له كذلك تسلم إشعارات مباشرة عن معلوماتها عبر الرسائل الخاصة؛ لمعرفة مواعيد الإقلاع والهبوط ورقم البوابة وصالة السفر.

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