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توجيه رسمي بمراجعة محتوى الكتب والمطويات التي تباع بـ«حرم المواقيت»

توجيه رسمي بمراجعة محتوى الكتب والمطويات التي تباع بـ«حرم المواقيت»
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تواصل – واس:

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمراجعة فورية لمحتوى الكتب والمطويات التي تنتشر وتباع بحرم المواقيت، وشراء عينات من تلك الكتب والمطبوعات التي تباع بالبسطات والمحلات التجارية داخل المواقيت ومراجعة مضمونها من قِبل لجنة علمية مختصة؛ للتأكد من سلامتها من البدع والخرافات والرفع بنتائج تلك المراجعة وتوصياتها حيالها، وذلك خلال زيارة وتفقد معاليه أمس مواقيت مكة المكرمة.

وأكد الدكتور آل الشيخ أهمية الحرص على سلامة جميع المحتويات العلمية والمطبوعات والخطب والدروس والمحاضرات والكلمات الوعظية، وأن تكون وفق منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بعيدة عن الخرافات والأفكار المنحرفة والبدع والتوجهات الضالة المضلة في العقيدة والمنهج والمعاملات.

وتأتي الزيارات التفقدية لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتطوير وتحسين وإعادة تهيئة المواقيت والمرافق الملحقة بها؛ خدمةً لضيوف الرحمن وتسهيلاً عليهم في أداء مناسكهم بخشوع وطمأنينة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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