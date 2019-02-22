زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب دولتي الإكوادور وبيرو

تواصل – رويترز:
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً بقوة 7.5 درجة وقع في منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور في وقت مبكر صباح اليوم (الجمعة)؛ مما أدى لهزات شَعَر بها السكان.
ويقع مركز الزلزال في منطقة غير مأهولة بالسكان على بعد 224 كيلومتراً جنوب شرقي أمباتو في الإكوادور وعلى عمق 132 كيلومتراً.
وكانت القراءة الأولية لقوة الزلزال في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي عند 7.7 درجة، ووقع في الساعة 0517 صباحاً (1017 بتوقيت جرينتش).
وأعلن مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي أنه لا يوجد خطر من أمواج مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد تقارير بشأن ضحايا أو خسائر.
وكتب رئيس الإكوادور لنين مورينو على تويتر قائلاً: إن التقارير الأولية «لا تشير إلى دمار كبير» برغم أنه أضاف أن فرق الاستجابة المحلية بدأت عملها، وأن الهزات كانت «محسوسة في أنحاء البلاد».
ووصف أحد السكان في كوينكا، التي تبعد 253 كيلومتراً من مركز الهزة، الزلزال بأنه قوي جداً، بينما قال ساكن آخر في نفس المدينة إنه شعر «بهزة قوية لمدة 30 ثانية».