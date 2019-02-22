«الخدمة المدنية» تكشف عن مفاجأة سارة لمن لا يرغب بالعمل لساعات طويلة (فيديو)

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تواصل – الرياض:

كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح، عادل اليوسف، أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية المحدثة تتيح للجهات الحكومية التعاقد جزئياً مع شخصين لشغل وظيفة واحدة، بحيث يداوم كل منهما ساعات محددة أو أيام معينة.

وقال اليوسف خلال اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إن هذا النوع من التعاقد يخدم الأشخاص الذين لا تسمح ظروفهم للعمل لساعات طويلة كالمرضى والمعاقين والأمهات، وغيرهم، موضحاً أن راتب الوظيفة يتم تقسيمه على الشخصين المتعاقد معهما.

وأضاف أن هذا التعاقد الجزئي سيتيح للجهات الحكومية مرونة عالية في التعامل مع وظائفها لأجل تحقيق أهدافها.

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