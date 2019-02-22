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بالصور.. الرئيس الصيني يستقبل ولي العهد

بالصور.. الرئيس الصيني يستقبل ولي العهد
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تواصل – واس:

استقبل فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.

وقد عقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الصيني اجتماعا نقل في مستهله سمو ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لفخامته، فيما أبدى فخامة الرئيس الصيني لسمو ولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاجتماع فاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32 %، مؤكدا قدرة المجلس على خلق المزيد من الفرص لدى البلدين، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً.

وعد سمو ولي العهد الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030، مؤكدا الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين.

ونوه سموه بعمق علاقة المملكة بالصين، مشيرا إلى أنها علاقة قديمة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين علاقة تمتد إلى آلاف السنين.

من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في السنوات الأخيرة، مقدراً فخامته المساهمة المهمة لسمو ولي العهد في هذا الصدد، ومؤكداً أن هذا سيضفي بقوة دفعة جديدة على العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس الصيني حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، منوها بتشكيل اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى وما تقوم به من عمل وتنسيق وتخطيط استراتيجي حيث نجحت في إعداد حزمة من المشاريع النموذجية والريادية في المجالات الرئيسية والحيوية، كما حققت اللجنة نجاحا في اجتماعها اليوم وخرجت بالكثير من النتائج المهمة.

وقد أقام فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية مأدبة عشاء احتفاء بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجمهورية الصينية.

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