الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعميم مهم من المجلس الأعلى للقضاء بشأن استقبال تبرعات السداد

تعميم مهم من المجلس الأعلى للقضاء بشأن استقبال تبرعات السداد

بشرى سارة من وزير العمل للشباب الباحثين عن وظائف

بشرى سارة من وزير العمل للشباب الباحثين عن وظائف

«المياه الوطنية» توضح حقيقة كفّ يد موظف بعد تعرضه لأزمة صحية

«المياه الوطنية» توضح حقيقة كفّ يد موظف بعد تعرضه لأزمة صحية

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس

الاحتلال الصهيوني يُحول محيط «الأقصى» والبلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية

الاحتلال الصهيوني يُحول محيط «الأقصى» والبلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية
0

تواصل – واس:

حوَّلت سلطات الاحتلال الصهيوني وسط مدينة القدس وبلدتها القديمة ومحيطها ومحيط المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية بفعل الانتشار الواسع لعناصر قواتها ووحداتها الخاصة، وتسيير دورياتها الراجلة في البلدة، وأخرى محمولة وخيالة في الشوارع المتاخمة لسور القدس التاريخي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن هذه الإجراءات جاءت تزامناً مع اعتقال أكثر من ستين مقدسياً – حسب بيان لشرطة الاحتلال – من أنحاء مختلفة من مدينة القدس، وقبل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الذي شهد في الأيام الماضية توتراً شديداً بسبب أزمة “باب الرحمة”، ومطالبات الفلسطينيين بإعادة فتحه كما كان عليه الوضع قبل عام 2003م باعتباره جزءاً من المسجد الأقصى.

وأضافت المصادر أن الاحتلال نصب حواجزَ عسكرية وشرطية في شوارع القدس الرئيسية والقريبة من سور البلدة القديمة، كما نصب متاريسَ وحواجز حديدية على بوابات القدس العتيقة والمسجد الأقصى للتدقيق ببطاقات الفلسطينيين، في الوقت الذي تحتجز فيه قوات الاحتلال بطاقات المصلين من فئة الشبان خلال دخولهم إلى الأقصى المبارك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الاحتلال الصهيوني يقصف مواقع قوات الأسد وحزب الله في القنيطرة

الاحتلال الصهيوني يقصف مواقع قوات الأسد وحزب الله في القنيطرة

عشرات المستوطنين وعناصر «آثار الاحتلال» يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين وعناصر «آثار الاحتلال» يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال الصهيوني يشرع بعمليات هدم جديدة في القدس

الاحتلال الصهيوني يشرع بعمليات هدم جديدة في القدس

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسرى محررون

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسرى محررون

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>