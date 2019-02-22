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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإسناد مسجد الجعرانة بمكة لشركة حراسات أمنية

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإسناد مسجد الجعرانة بمكة لشركة حراسات أمنية
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تواصل – واس:
قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجولات تفقدية للمواقيت ومساجدها بمنطقة مكة المكرمة؛ بمرافقة مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، والمدير العام للشؤون المالية خالد الدخيل، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، وعددٍ من المهندسين بفرع الوزارة بمكة المكرمة؛ وذلك للوقوف على استعداداتها ومدى جاهزيتها قبل موسم رمضان للعام الجاري؛ للتأكد من خدماتها.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن هذه الجولات تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في إطار الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين للوقوف على المرافق الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وشملت الجولة، اليوم مسجد الجعرانة بمكة المكرمة، موضحاً أنه سيتم تنظيم وترتيب محيط المسجد، والرقي بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بشكل عاجل وسريع؛ إذ ستعد الجهات المختصة في الوزارة دراسة متكاملة؛ لتوسعة المسجد وتحسين مرافقه.

ووجَّه وزير الشؤون الإسلامية بإسناد المسجد لشركة حراسات أمنية، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لمعالجة القصور في الخدمات، فيما التقى بعض المعتمرين، واستمع لاحتياجاتهم وطلباتهم، مؤكداً العمل بما يحقق لضيوف الرحمن مزيداً من الطمأنينة والخشوع.

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