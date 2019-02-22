نائب أمير مكة يسلم الوحدات السكنية للمستفيدين بالطائف (صور)

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سلَّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، عدداً من مستفيدي وزارة الإسكان المنتجات السكنية المخصصة لهم في محافظة الطائف.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها نائب أمير المنطقة، أمس الخميس، لعددٍ من المواقع بمحافظة الطائف، التي وقف خلالها على عددٍ من المشاريع التي يجري تنفيذها في مجالات: المياه، والصحة، والتعليم، والطرق، وعددٍ من مشاريع الأمانة.

وشهد الأمير بدر بن سلطان توقيع عددٍ من الاتفاقيات بالمحافظة، من بينها اتفاقية لإنشاء مدرسة تعليم قيادة للرجال والنساء بجامعة الطائف، كما استقبل عدداً من أعيان المحافظة، وذوي شهداء الواجب واستمع إلى مطالبهم، والتقى عدداً من مديري القطاعات الحكومية، والقيادات العسكرية.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان يوفر 6 حلول سكنية لمستفيديه، من بينها الأراضي المجانية التي أعلن البرنامج منذ إطلاقه تخصيص نحو 200 ألف تسلم للمواطنين في جميع مناطق المملكة، كما يوفر البرنامج الحصول على وحدة سكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، أو تحت الإنشاء.

إضافةً إلى الحصول على قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي، أو لشراء وحدة سكنية من السوق، أو تحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم.