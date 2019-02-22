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أرامكو توقّع اتفاقية لإنشاء مشروع هواجين للبتروكيميائيات في الصين

أرامكو توقّع اتفاقية لإنشاء مشروع هواجين للبتروكيميائيات في الصين
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تواصل – متابعات:

وقَّعت أرامكو أمس اتفاقية مع مجموعة “نورينكو” وشركة “بانجين سينسين” الصينيتين لتطوير مشروع هواجين المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.

وتتضمن هذه الاتفاقية تأسيس شركة جديدة باسم أرامكو هواجين للبتروكيميائيات، ويشمل المشروع مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً، ووحدة تكسير إثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً، ووحدة بارازايلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن سنوياً.

وستزوِّد أرامكو السعودية هذا المشروع، الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2024م، بما يصل إلى 70% من احتياجاته من اللقيم الخام – بحسب الاقتصادية – .

من جهته، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: “تأتي هذه الاتفاقية في توقيت مناسب، فالصين تمثل قوة اقتصادية رائدة وتعتبر مركز استهلاك ضخم ومتنامٍ للطاقة، وهي أحد أكبر وأهم الأسواق العالمية لأرامكو السعودية، ليس فقط في مجال إمداد النفط بل أيضاً كموقع مميز للاستثمار في مصافي التكرير والكيميائيات.

وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية؛ فإنها تمكننا من بلوغ آفاق جديدة في الشراكة الاقتصادية مع الصين، كما أنها تعزز حضورنا التجاري والصناعي بشكل كبير، وتقود إلى اقتناص فرصٍ أكبر للنمو والتنويع في قطاع التكرير وإنتاج البتروكيميائيات”.

وأكد الناصر أن الاتفاقية تجسد مجموعة من نقاط التلاقي العديدة بين مبادرة الحزام والطريق وبين رؤية المملكة 2030 التي تستهدف أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة على مستوى العالم.

وقد تشرفنا بأن كان توقيع هذه الاتفاقية بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء الصيني”.

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