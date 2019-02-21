فوائد صحية وغذائية لـ«الفراولة».. تقوية المناعة وتقليل ظهور التجاعيد

تواصل – وكالات:

الفراولة من أشهي أنواع الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، فهي تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين سي، ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والكالسيوم وبعض العناصر الغذائية الأخرى، سنتعرف على فوائدها الكثيرة، وذلك وفقا لموقع ” wellwithinbeauty”.

فوائد الفراولة

أشار التقرير، إلي ان الفراولة تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وهذا ما يجعله من أكثر أنواع الفواكه تميزا، وينصح بتناولها بكثرة للكبار والصغار، وعن قدم التقرير فوائدها، وهي:

-الفراولة من الفواكه التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض العديد الخاصة به، كنزلات البرد وما شابه ذلك.

-نظرا لاحتواء الفراولة علي نسبة عالية من البوتاسيوم، فهذا يجعلها من الأطعمة المميزة والتي تساعد في تنظيم نسبة الضغط بالدم، ولهذا فهي من الأطعمة الجيدة لمرض الضغط، حيث أنها تساهم في تنظيم نسبته بشكل ملحوظ.

-تحتوي الفراولة علي نسبة عالية من الكالسيوم، وهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة في الحفاظ علي صحة العظام، وتقوية العضلات ولذا لا تترد في تناولها دائما.

-نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهي من الفواكه التي الجيدة في حماية الجسم أو لتقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.

-من الفواكه التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمرض السكر، وأيضا مفيدة لمرضي السكر حيث أنها تساهم في تنظيم نسبته بالدم.

-لمن يعاني بالأرق عليه تناول الفراولة قبل النوم، فهي من الأغذية الهامة التي تحاربه وتقضي عليه وتساعد في حصولك علي النوم الجيد.

-تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات، فهي من الفواكه التي تحد من الإصابة بذلك.

-تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة، ولذا لا تترد في تناولها للحد من أمراض القلب كانسداد الشرايين.

-تقليل فرص ظهور التجاعيد ومحاربة الشيخوخة نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في ذلك.

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