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تفاصيل وفاة مواطنة على متن رحلة داخلية للخطوط السعودية

تفاصيل وفاة مواطنة على متن رحلة داخلية للخطوط السعودية
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تواصل – الرياض:

توفيت مواطنة مُسنة أمس الخميس، على متن رحلة للخطوط السعودية، متجهة من العاصمة الرياض إلى مدينة جازان، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.

وكانت المواطنة قد تعرضت لأزمة صحية خلال عودتها من رحلة علاج بالرياض على متن الرحلة المتجهة من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار الملك عبدالله في جازان.

وحاول طاقم الرحلة، إنقاذ المواطنة قبل هبوط الطائرة دون جدوى، حيث تواصل قائد الطائرة مع برج المراقبة بمطار الملك عبدالله بجازان؛ لتجهيز سيارة إسعاف، إلا أن الفريق الطبي بالمطار حينما صعد إلى الطائرة بعد هبوطها اكتشف أن المواطنة قد فارقت الحياة بسبب توقف مفاجئ في عضلة القلب.

 

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