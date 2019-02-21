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«المياه الوطنية» توضح حقيقة كفّ يد موظف بعد تعرضه لأزمة صحية

«المياه الوطنية» توضح حقيقة كفّ يد موظف بعد تعرضه لأزمة صحية
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، حقيقة كفّ يد أحد منسوبيها؛ نتيجة تعرضه لأزمة صحية حسبما تم تداوله في أحد البرامج التليفزيونية.

وأوضحت، شركة المياه الوطنية، في بيان لها، قائلة: “نلفت عناية السادة الكرام إلى ما تم التطرق إليه في البرنامج التلفزيوني “تم” على شاشة القناة السعودية الأولى، بشأن قيام الشركة بكف يد أحد منسوبيها نتيجة تعرضه لأزمة صحية، الذي نسأل الله له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية؛ فإنه عارٍ من الصحة”.

وأضافت الشركة في بيانها: “نثمّن ونعتزّ بكل من عمل مع الشركة في خدمة الوطن والمستفيدين، إلا أن ما تمت الإشارة إليه في برنامج “تم” غير صحيح ولا يعكس حقيقة الأمر الذي ذكره الموظف”.

وأضافت المياه الوطنية “حرصاً من الشركة على الشفافية وتوضيح ما تم بخصوص الموظف، تؤكد أنه لم يتم كف يد الموظف كما ذُكر في البرنامج، وأن ما جرى حتى تاريخه يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة”.

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