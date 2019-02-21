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مشاهد صادمة في بعض مطاعم الوجبات السريعة بـ«جدة» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

إهمال في النظافة، وأطعمة مجهولة المصدر، وانتشار للحشرات والقطط في بعض مطاعم إعداد الوجبات السريعة في جدة.

هذا ما كشف عنه برنامج ”ما لم تر”، حيث فتح ملف إعداد الأطعمة بمطاعم محافظة جدة، التي تتدنى فيها مستوى النظافة، وقيام الأمانة بإغلاق عددٍ منها بعد ثبوت مخالفتها.

وأوضح مسؤول في أمانة جدة، أن أبرز المخالفات التي تم رصدها هي وجود حظيرة وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تقيد العاملين بالزي الرسمي، فيما يوجد مراقبون متخصصون لتلقي البلاغات وهناك فرق مجدولة أسبوعية لمتابعة الأسواق والمحلات بشكل عام.

ورصدت كاميرا البرنامج، ذهاب فرق الأمانة لمباشرة بلاغ عن أحد المطاعم، وتم اكتشاف مفاجأة صادمة بشأن الطعام المقدم، وظهر خلال المقطع عملية تحضير الأطعمة أمام البالوعات، وتستخدم مياه الصرف دون فلاتر، وكذلك ترك الدواجن واللحوم المتبَّلة على الأرض إضافةً إلى استخدام أوانٍ غير نظيفة.

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