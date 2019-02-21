وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير في «stc»

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس والماجستير؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومحافظة جدة، بمسمى (مدير الحسابات، وأخصائي تطوير الأعمال، ومحلل أول عمليات خدمة العملاء)؛ وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 –مدير الحسابات(Account Manager) (جدة، والرياض):

– درجة البكالوريوس، أو ماجستير في إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مبيعات الشركات مبيعات B2B.

2 –أخصائي تطوير الأعمال(Business Development Specialist) (الرياض):

– درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو التسويق.

– خبرة لا تقل عن أربع سنوات من تطوير الأعمال.

3 –محلل أول عمليات خدمة العملاء(Senior Customer Service Operations Analyst) (الرياض):

– درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو التسويق.

– خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات الهاتفية الداخلية والخارجية.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/02/21م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).