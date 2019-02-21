الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المياه الوطنية» توضح حقيقة كفّ يد موظف بعد تعرضه لأزمة صحية

«المياه الوطنية» توضح حقيقة كفّ يد موظف بعد تعرضه لأزمة صحية

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس

«المسند» يحذر من «أيام برد العجوز».. ويوضح سبب التسمية

«المسند» يحذر من «أيام برد العجوز».. ويوضح سبب التسمية

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة عن دفعة فبراير

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة عن دفعة فبراير

وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير في «stc»

وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير في «stc»
0

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس والماجستير؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومحافظة جدة، بمسمى (مدير الحسابات، وأخصائي تطوير الأعمال، ومحلل أول عمليات خدمة العملاء)؛ وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 –مدير الحسابات(Account Manager) (جدة، والرياض):
– درجة البكالوريوس، أو ماجستير في إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مبيعات الشركات مبيعات B2B.

2 –أخصائي تطوير الأعمال(Business Development Specialist) (الرياض):
– درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو التسويق.
– خبرة لا تقل عن أربع سنوات من تطوير الأعمال.

3 –محلل أول عمليات خدمة العملاء(Senior Customer Service Operations Analyst) (الرياض):
– درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو التسويق.
– خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات الهاتفية الداخلية والخارجية.

موعد وطريقة التقديمالتقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/02/21م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف صحية وإدارية لحملة الدبلوم بمدينة الملك سعود الطبية

وظائف صحية وإدارية لحملة الدبلوم بمدينة الملك سعود الطبية

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف إدارية شاغرة بهيئة السوق المالية

وظائف إدارية شاغرة بهيئة السوق المالية

«مطارات الرياض» تعلن توفر 4 وظائف شاغرة لحديثي التخرج

«مطارات الرياض» تعلن توفر 4 وظائف شاغرة لحديثي التخرج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>