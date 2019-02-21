وظائف صحية وإدارية لحملة الدبلوم بمدينة الملك سعود الطبية

تواصل – الرياض:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف صحية وإدارية لحملة الدبلوم؛ للعمل بمسمى (مساعد طبيب أسنان، وسكرتير)؛ وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 –مساعد طبيب أسنان(Dental Assistant):

– درجة الدبلوم في تخصص مساعدة طبيب أسنان أو أي دورة ذات صلة.

– خبرة في مجال طب الأسنان لمدة لا تقل عن سنتين.

– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2 –سكرتير(Secretary):

– درجة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية أو السكرتارية التنفيذية.

– خبرة لا تقل عن سنة.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).