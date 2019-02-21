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«تعليم جازان» تكشف ملابسات مشاجرة الطلاب بجوار إحدى المدارس

«تعليم جازان» تكشف ملابسات مشاجرة الطلاب بجوار إحدى المدارس
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، تفاصيل وملابسات المشاجرة الطلابية في الشارع المجاور لمدرستهم، مؤكداً أنه يجري استكمال الإجراءات الرسمية بشأنها.

وقال عطيف في بيان نشرته إدارة التعليم بجازان، “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن مشاجرة وتعارك بالأيدي بين مجموعة من الطلاب في الشارع المجاور لمدرستهم بعد نهاية الدوام فقد أوضح المتحدث الرامي لتعليم جازان الأستاذ يحيى عطيف أن الإدارة العامة التعليم جازان تابعت الأحداث السلوكية المرفوضة التي جرت في الشارع المجاور لأحد المجمعات التعليمية بمكتب التعليم بالملارحة بين مجموعة من الطلاب بعد نهاية دوام يوم الثلاثاء 14/6/1440ه.

وأضاف البيان أن الهيئة الإدارية والتعليمية بالمجمع التعليمي قامت بالانتقال المباشر في حينه لموقع الشارع الذي حدثت به المشاجرة كما تم يوم أمس الأربعاء استكمال المحاضر الخاصة بمعرفة الأسباب والدوافع لتلك المشاجرة علماً أن المجمع التعليمي مكتمل التشكيل الإداري والتعليمي وليس كما ادعى صاحب المقطع.

وأوضح البيان أن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحول وجَّه بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب التعليم بالملارحة والإدارات المعنية لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المشاجرة، حيث واصلت اللجنة أعمالها اليوم لاستيفاء كافة الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم جازان، أن هذه السلوكيات والمشاجرات مرفوضة تماماً، ولا تليق بطلابنا الذين نثق برقي فكرهم وحرصهم، ونعوِّل عليهم كثيراً في مسيرة تعليمية تباهي بها الأسرة والمجتمع.

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