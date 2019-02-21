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توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن صدور توجيه عاجل من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالتقليل من حفلات التكريم في المدارس قدر المُستطاع، كما وجّه بعدم تكليف الطلاب والطالبات بأية طلبات كانت سواء مالية أو عينية كزي معين أو أطعمة معينة بحد ذاتها.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الميدان التعليمي”، أن التوجيه تضمن منع إقامة أي فقرات أو برامج طلابية في المدارس ليس لها هدف تربوي، وخاصة التي تحوي على ما يسمى بـ”الشيلات”.

وشدد وزير التعليم على ضرورة رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، والتركيز على ما يدور داخل الصف الدراسي فقط.

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