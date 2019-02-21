الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة عن دفعة فبراير

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة عن دفعة فبراير

السجون تعلق على واقعة تصوير عسكري وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة

السجون تعلق على واقعة تصوير عسكري وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة

سرق 7 شقق وأجبر 4 نساء على «فاحشة الزنا» بجدة.. تنفيذ حكم الله في الجاني

سرق 7 شقق وأجبر 4 نساء على «فاحشة الزنا» بجدة.. تنفيذ حكم الله في الجاني

4 أسباب وراء اضطرابات النوم.. تعرّف عليها

4 أسباب وراء اضطرابات النوم.. تعرّف عليها
0

تواصل – وكالات:

يزداد في العالم سنة بعد أخرى عدد الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، إذ ارتفع عددهم منذ عام 1985 بنسبة 31%.

ووفقا للأطباء، فهناك مجموعة أسباب توضح عدم تمكن الناس من الحصول على قسط كاف من النوم في اليوم:

1- الأجهزة الإلكترونية

وفقا للدكتورة ماريانا فيغويرو، من مركز البحوث العلمية في معهد رينسيلير للتكنولوجيا بمدينة تروي الأمريكية، فإن السبب الأكثر انتشارا لعدم تمكن الناس من النوم المدة اللازمة هو الأجهزة الإلكترونية التي تفسد نومهم، فالضوء الأزرق المنبعث من شاشات هذه الأجهزة يمنع إفراز هرمون ميلاتونين الذي ينظم فترات النوم والاستيقاظ.

2- تناول الطعام قبل النوم

ينصح الأطباء بتناول الطعام قبل السابعة مساء وفي نفس الوقت يوميا. فالكثير من المواد الغذائية التي يتناولها الناس حاليا تحتوي على مكونات تحفز عمل الدماغ، حيث بدلا من أن يكون مستواها منخفضا ويسمح بالنوم، تحفزه وتثير الوعي.

3- الإجهاد

بينت نتائج دراسة أجراها المعهد الملكي السويدي أن النساء هن أكثر من يتأثر بالإجهاد، وعلى هذه الأرضية، تتطور عندهن حالة الاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

4- غياب النظام

يؤكد باحثون من جامعة هارفارد أن الإنسان ينام جيدا فقط في حالة تعود جسمه على نظام يومي محدد، حيث في هذه الحالة، سيتعود على النوم والاستيقاظ في أوقات محددة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

5 نصائح طبية للتعافي من أعراض «الأزمة القلبية»

5 نصائح طبية للتعافي من أعراض «الأزمة القلبية»

كيف يساعد النوم على الشفاء من الأمراض؟

كيف يساعد النوم على الشفاء من الأمراض؟

10 أطعمة «سحرية» لا تسبب السمنة

10 أطعمة «سحرية» لا تسبب السمنة

6 أعراض لانقطاع «التنفس» لدى أطفالك أثناء النوم

6 أعراض لانقطاع «التنفس» لدى أطفالك أثناء النوم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>