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الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة في معقل الانقلابيين بصعدة

الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة في معقل الانقلابيين بصعدة
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تواصل – واس:

حرر الجيش اليمني اليوم، مواقع جديدة من قبضة الانقلابيين بمعقلهم الرئيس بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وقال قائد لواء التحرير العميد عبدالله دغيش: إن قواته سيطرت على ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة، والخط الأسفلتي المؤدي إلى “ال أبو جبار”، وتم الالتحام مع لواء “التوحيد” الذي يخوض معاركه حالياً في عمق كتاف بمحافظة صعدة.

وأضاف وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن تحرير هذه المناطق يمثل تقدماً مهماً من الناحية العسكرية، حيث يقوم بتأمين خطوط إمداد الجيش الوطني في كتاف، والاقتراب من قطع خط إمداد ميليشيا الحوثي الانقلابية في “محجوبة” الذي يعد أهم خطوط إمداد صعدة.

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