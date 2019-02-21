جراحة نوعية لـ10 ساعات لاستئصال ورم سرطاني من لسان مريض بعسير

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة عن دفعة فبراير

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة عن دفعة فبراير

السجون تعلق على واقعة تصوير عسكري وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة

السجون تعلق على واقعة تصوير عسكري وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة

سرق 7 شقق وأجبر 4 نساء على «فاحشة الزنا» بجدة.. تنفيذ حكم الله في الجاني

سرق 7 شقق وأجبر 4 نساء على «فاحشة الزنا» بجدة.. تنفيذ حكم الله في الجاني

جراحة نوعية لـ10 ساعات لاستئصال ورم سرطاني من لسان مريض بعسير

جراحة نوعية لـ10 ساعات لاستئصال ورم سرطاني من لسان مريض بعسير
0

تواصل – عسير:

نجح قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والرقبة بمستشفى عسير المركزي، من إجراء عملية نوعية لمريض لاستئصال ورم سرطاني من اللسان؛ بفضل الله، مع إجراء تنظيف وتشريح للعقد اللمفاوية بكلتا الجهتين من الرقبة بشكل كامل.

وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية الكبرى التي تُجرى بمستشفى عسير المركزي التي استغرق إجراؤها أكثر من عشر ساعات، تخللها إرسال عينات من منطقة العملية لقسم الأنسجة؛ للتأكد من عدم وجود بقايا للورم.

وأجريت العملية بفريق طبي مكون من عدد من أخصائيي جراحة الأنف والأذن والحنجرة بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والرقبة الدكتور مبارك بن شايع القحطاني، وفريق التخدير بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم، والدكتور حسن تنبولي، وكذلك فريق التمريض المشارك بالمستشفى.

من جهته، قدّم “مبارك” شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي سعيد آل مستور، على الدعم والاهتمام اللا محدود في كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية والجراحية للمرضى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حقيقة مقطع احتفال أطباء ينبع بإجراء «عملية بواسير»

حقيقة مقطع احتفال أطباء ينبع بإجراء «عملية بواسير»

مكة.. جراحة معقدة تنقذ فتاة من ورم يزن 11 كجم في البطن

مكة.. جراحة معقدة تنقذ فتاة من ورم يزن 11 كجم في البطن

الضحك طريقة جديدة لإجراء جراحات المخ في هذه الحالة

الضحك طريقة جديدة لإجراء جراحات المخ في هذه الحالة

صيني يبتلع «عود تنظيف أسنان».. ماذا حدث له؟!

صيني يبتلع «عود تنظيف أسنان».. ماذا حدث له؟!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>