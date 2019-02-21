جراحة نوعية لـ10 ساعات لاستئصال ورم سرطاني من لسان مريض بعسير

تواصل – عسير:

نجح قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والرقبة بمستشفى عسير المركزي، من إجراء عملية نوعية لمريض لاستئصال ورم سرطاني من اللسان؛ بفضل الله، مع إجراء تنظيف وتشريح للعقد اللمفاوية بكلتا الجهتين من الرقبة بشكل كامل.

وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية الكبرى التي تُجرى بمستشفى عسير المركزي التي استغرق إجراؤها أكثر من عشر ساعات، تخللها إرسال عينات من منطقة العملية لقسم الأنسجة؛ للتأكد من عدم وجود بقايا للورم.

وأجريت العملية بفريق طبي مكون من عدد من أخصائيي جراحة الأنف والأذن والحنجرة بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والرقبة الدكتور مبارك بن شايع القحطاني، وفريق التخدير بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم، والدكتور حسن تنبولي، وكذلك فريق التمريض المشارك بالمستشفى.

من جهته، قدّم “مبارك” شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي سعيد آل مستور، على الدعم والاهتمام اللا محدود في كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية والجراحية للمرضى.