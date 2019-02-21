الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة عن دفعة فبراير

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة عن دفعة فبراير

السجون تعلق على واقعة تصوير عسكري وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة

السجون تعلق على واقعة تصوير عسكري وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة

سرق 7 شقق وأجبر 4 نساء على «فاحشة الزنا» بجدة.. تنفيذ حكم الله في الجاني

سرق 7 شقق وأجبر 4 نساء على «فاحشة الزنا» بجدة.. تنفيذ حكم الله في الجاني

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

«المسند» يحذر من «أيام برد العجوز».. ويوضح سبب التسمية

«المسند» يحذر من «أيام برد العجوز».. ويوضح سبب التسمية
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
0

تواصل – فريق التحرير:

حذَّر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، من “أيام العجوز” التي ستبدأ بعد ستة أيام – بمشيئة الله-، وتتميز بموجات برد قصيرة وفجائية، وتكون في نهاية موسم البرد.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن أيام العجوز، سبعة أيام تبدأ من 26 فبراير حتى 4 مارس، لافتًا إلى أن أسماء الأيام السبعة هي “صنبر، وبر، أمر، مؤتمر، صن، معلل، صطفئ الجمر”.

وأوضح أن سبب تسميتها بذلك الاسم “لأن العجائز تكرهها لشدة بردها وخوفها من أن تهلكها، وقيل إنها تأتي في عجز الشتاء أي أواخره”.

وتابع: “قيل إن عجوزًا حذرت قومها من أن موسم البرد لم ينته بعد، وحذرتهم أن يجزوا أصواف أغنامهم، ولكن القوم لم يسمعوا نصيحتها، وجزوا أصواف أغنامهم، على اعتبار أن فصل الربيع بدأ وفصل الشتاء ولى”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المسند»: موجة البرد الحالية طبيعية.. والبعض بالغ في وصفها

«المسند»: موجة البرد الحالية طبيعية.. والبعض بالغ في وصفها

أمطار غزيرة وبرد على 4 مناطق خلال الساعات المقبلة

أمطار غزيرة وبرد على 4 مناطق خلال الساعات المقبلة

شاهد.. تساقط البرد على «عفيف»

شاهد.. تساقط البرد على «عفيف»

«الجهني»: درجة حرارة «صفرية» تضرب شمال المملكة

«الجهني»: درجة حرارة «صفرية» تضرب شمال المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد
الخروج من الماضي
مقالات

الخروج من الماضي

المزيد
ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب
تدوينات حرة

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>