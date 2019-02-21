بدء تنفيذ مشروع تكييف مناطق الانتظار بمجمع صالات الحج والعمرة في جدة

تواصل – واس:

شرع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في تنفيذ مشروع تكييف مناطق الانتظار بمنطقة مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار.

وأفاد مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، أن المشاريع التطويرية التي يشهدها مطار الملك عبدالعزيز، تُجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – على راحة وخدمة ضيوف الرحمن.

وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، مؤكداً أن المملكة تقوم بجهود كبيرة ومخلصة لتوفير أقصى درجات الراحة التيسير لجميع الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن مشروع تكييف مناطق الانتظار بمنطقة البلازا بمجمع صالات الحج والعمرة، يهدف إلى خدمة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان، حيث يعمل المشروع على تقنية تكييف وتلطيف الهواء في مناطق الانتظار في مرحلتي القدوم والمغادرة.

وأكد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز، أن المشروع في مرحلته الأولى يشتمل على تغطية وتكييف كافة مناطق الجلوس الخارجية بمساحة تقدر بنحو 24 ألف متر مربع بإجمالي بلغ عشرين صالة مكيفة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للصالات الحالية.

مشيراً إلى أنه سيتم الاستفادة من الأعمال الأولية في موسم الحج القادم على أن تتم الاستفادة الكاملة من المشروع في حج عام 1441هـ، وأن المطار يعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.