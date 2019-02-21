مقتل 14 باكستانياً جراء الأمطار والسيول

تواصل – واس:

لقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات وتشرد المئات جراء سلسلة الأمطار الغزيرة والسيول وتساقط الثلوج في باكستان.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي يعد الأكثر تضررًا من الأمطار الغزيرة بسبب تعرضه لفيضانات وسيول أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وتشرد المئات من السكان المحليين.

من جانبها، أوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية أن تسعة أشخاص قتلوا في المناطق الوسطى من باكستان بحوادث سببتها الأمطار الغزيرة بما في ذلك انهيار أسقف المنازل.

وأضاف المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث عمران زرغون، أن رجال الإغاثة يحاولون إنقاذ أشخاص من مناطق غمرتها الفيضانات والسيول في منطقة لسبيله بإقليم بلوشستان، مشيرًا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر حكومية في شمال باكستان عن مقتل شخصين جراء سقوط كتلة من الثلج على منزل سكني.