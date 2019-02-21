إعلان نتيجة القبول على رتبة جندي بالأمن العام.. الاستعلام من هنا

تواصل – الرياض:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ للمديرية العامة للأمن العام لرتبة جندي.

وقالت الوزارة إن على جميع المتقدمين المقبولين مبدئياً، الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحاً في الوقت والمكان المحدد لكل طالب، مع إحضار المستندات المطلوبة.

والمستندات المطلوبة هي نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب، وأصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها، صورة من كرت العائلة للمتزوج، وأصل شهادة الثانوية وما يعادلها وصورة منها، وصورة من اختبار القدرات العامة، و6 صور شخصية حديثة مكشوف الرأس.

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