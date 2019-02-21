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مقتل ضابطين في تحطم طائرة مقاتلة للجيش الجزائري غرب البلاد

مقتل ضابطين في تحطم طائرة مقاتلة للجيش الجزائري غرب البلاد
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تواصل –  وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، عن مصرع قائد طيار ومساعده، إثر تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقاعدة الجوية بمدينة عين وسارة في محافظة الجلفة جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: “إن الحادثة وقعت إثر مهمة تدريبية ليلية مبرمجة، حيث تحطمت طائرة مقاتلة من طراز “أس يو 24″، مساء أمس”.

وأضاف نفس المصدر، أن الطائرة سقطت في منطقة زراعية خالية من السكان، بضواحي بلدية الرشايقة بمحافظة تيارت في غرب الجزائر، مما تسبب في مقتل ضابطين كانا في مهمة مأمور بها”، و هما القائد ومساعده.

وأوضح المصدر، أن نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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