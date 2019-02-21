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«الغذاء والدواء» ترصد تسرباً إشعاعياً في 5 مستشفيات

«الغذاء والدواء» ترصد تسرباً إشعاعياً في 5 مستشفيات
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات تسرب إشعاعي داخل غرف الأشعة في خمسة مستشفيات مختلفة خلال العام الحالي (2019)، بسبب خلل في تدريع تلك الغرف ما يسمح بتسرب الأشعة إلى خارج الغرفة أو إلى غرف التحكم الخاصة بها، وقد يشكل خطراً على المرضى والعاملين والمتواجدين حول تلك الغرف.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن الهيئة أوقفت العمل على الأجهزة التي اكتشفت تسرباً إشعاعياً بها، وجرت المتابعة مع المنشآت لإعداد خطة تصحيحية وتلافي المخالفات، وأعادت ثلاث منشآت تدريع الأجزاء المتأثرة من الغرفة بشكل كامل، ثم أُجريت اختبارات المسح الإشعاعي مرة أخرى، وأثبتت نتائجها مأمونية الغرف للاستخدام وعدم وجود أي قراءات إشعاعية أعلى من المعدل الطبيعي.

وأضاف السلطان أن “الغذاء والدواء” لا تزال تتابع مع المنشأتين المتبقيتين الخطة التصحيحية الخاصة بهما لضمان مأمونية الأشعة قبل السماح لهما باستخدام الأجهزة.

ولفت إلى أن الهيئة رصدت فشل نتائج اختبارات الجودة النوعية لأجهزة الأشعة في تسعة مستشفيات مختلفة ما يؤثر على جودة وكفاءة عمل هذه الأجهزة وعدم عمل هذه الاختبارات في ثلاثة مستشفيات أخرى، وتابع مختصو الهيئة إصلاح الخلل في تلك الأجهزة مع المنشآت وإعادة إجراء الاختبارات مرة أخرى، ونجحت الأجهزة الخاصة بخمسة مستشفيات في تجاوز الاختبارات وإثبات كفاءتها للعمل بينما لا تزال المتابعة جارية مع الأربعة مستشفيات المتبقية.

كما أجرت ثلاثة مستشفيات اختبارات للأجهزة الموجودة في أقسام الأشعة لديها ونجحت في تجاوز الاختبارات وإثبات كفاءتها ومأمونيتها للعمل.

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