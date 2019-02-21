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مقارنة بين «آيفون أكس آر» و«جالاكسي إس 10».. لمن الغلبة؟

مقارنة بين «آيفون أكس آر» و«جالاكسي إس 10».. لمن الغلبة؟
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تواصل- وكالات:

طرحت سامسونج أمس الأربعاء، الجيل الجديد من هواتفها الذكية ومن ضمنها هاتف “S10e” المنافس الأقوى لهاتف أبل الحالي “آي فون إكس آر”، إذ يتمتع الهاتفان بأغلب المواصفات التقنية عالية الجودة كما في الهواتف الذكية “آي فون إكس إس” و “جالاكسي إس 10”.

نستعرض فيما يلي مقارنة شاملة وتفصيلية بين الهاتف الأمريكي “iPhone XR” و نظيره الكوري الجنوبي “Galaxy S10E” من حيث المواصفات التقنية، وأوجه الاختلاف والشبه بينهما، حسب موقع “سينيت” الإلكتروني المعني بالأخبار التقنية.

ويتضح من المقارنة أدناه، تفوق الهاتف الكوري “Galaxy S10E” على نظيره الأمريكي “iPhone XR” في أغلب المواصفات من حيث دقة الشاشة، والكاميرا، وعدد البيكسلات، وسعة الرام، والسعة التخزينية الداخلية، والوزن، والسُمك.

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